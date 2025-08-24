Израиль нанес авиаудар по столице Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационные удары по столице Йемена Сане.

Как передает Day.Az, об этом 24 августа сообщил телеканал Al Masirah.

"В воскресенье днем ​​были нанесены авиаудары по различным районам к югу от столицы Саны, что привело к громким взрывам, которые сотрясли близлежащие кварталы", - отмечает издание Al Mashad Al Yemeni.

Как сообщили очевидцы, около города произошло около семи взрывов. Отмечается, удары были нанесены по электростанции и объекту нефтепереработки рядом со столицей Йемена.