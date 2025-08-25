В Баку и на Апшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как передает Day.Az, об этом заявила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рэна Аллахвердиева.

По её словам, на данный момент концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,5 раза.

Р. Аллахвердиева добавила, что наблюдаемая пыль имеет трансграничный характер и проникла на территорию страны из-за метеорологических условий, посредством юго-восточных воздушных потоков.

"Ожидается, что пыльная погода продолжится в течение дня в зависимости от метеорологической обстановки", - отметила она.