Дуров назвал причину своего ареста во Франции

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров назвал свой арест, произошедший во Франции год назад, ошибкой правоохранительных органов.

Как передает Day.Az, об этом Дуров написал на английском языке в своем Telegram-канале.

"Ирония в том, что меня арестовали по вине самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали законы Франции и ЕС и не направляли свои запросы в Telegram через предусмотренные юридические процедуры", - отметил он.

По его словам, спустя год расследование не выявило вины ни Дурова, ни Telegram: "Наши методы модерации соответствуют отраслевым стандартам, и Telegram всегда выполнял все законные требования, поступавшие из Франции".

Дуров добавил, что единственным итогом его ареста стал серьезный ущерб имиджу Франции как "свободной страны". Он также подчеркнул, что до сих пор вынужден каждые 14 дней возвращаться во Францию и ждет назначения даты апелляции.