Раскрыт «катастрофический» прогноз Нострадамуса на конец 2025 года

Французский астролог Нострадамус предсказал смертоносную эпидемию, сравнимую с чумой, а также конец одной войны и начало другого военного столкновения в 2025 году. Об этом пишет британское издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своем пророчестве астролог намекнул на начало конфликта в Великобритании, падение метеорита на Землю и приход к власти правителя водных существ. Нострадамус предсказывал "конец долгой войны", которая, по данным издания, может касаться конфликта в Украине.

"Долгой войной все войско истощено, так что нет денег на содержание солдат; вместо золота и серебра они придут к кожаным монетам, галльской латуни и полумесяцу Луны", - пишет астролог.

Он добавил, что конец одного противостояния совпадет с началом другого в Великобритании и с новой пандемией.

"Когда жители европейских земель увидят, как Англия воздвигает свой трон позади себя. На ее флангах начнутся жестокие войны", - написал он.

По словам Нострадамуса, до Нового года землю поразит астероид, который "уничтожит все живое".