Şok cümə на Birmarket! Скидки до 80%, кредит на 12 месяцев без процентов, без комиссии и без первоначального взноса!

Самое время готовить свой список покупок - Birmarket устроит настоящий шок единственными в году грандиозными скидками.
Birmarket объявляет старт кампании Şok cümə (Black Friday), которая пройдет с 18 ноября по 1 декабря.
Что вас ждёт в Şok cümə ("Black Friday")?
- Скидки до 80% на все категории товаров
- Кредит на 12 месяцев - без процентов, без комиссии и без первоначального взноса
Благодаря этим условиям клиенты могут получить желанные товары сразу, а оплату - легко и удобно распределить по месяцам.
Больше категорий - больше выгодных предложений
В этом году масштаб Şok cümə ("Black Friday") стал ещё шире.
Кампания охватывает тысячи товаров в категориях: электроника, бытовая техника, мебель, товары для дома, товары для детей, косметика, продукты для повседневного использования и многое другое.
Каждый сможет найти предложение под свой бюджет.
iPhone 17 Pro 256GB - всего 2899 АЗН вместо 3599 АЗН
Стиральная машина Midea MF100W60/W-C - всего 520 АЗН вместо 779 АЗН
Утюг Tesla IR301BL- всего 10 АЗН вместо 39 АЗН
Парфюм Yves Saint Laurent Libre - всего 89 АЗН вместо 220 АЗН
Покупки, которые бывают раз в году
По словам представителей Birmarket, Şok cümə ("Black Friday") - один из самых ожидаемых периодов года. В этом году покупателей ждут ещё более выгодные скидки и улучшенные условия рассрочки, чтобы сделать покупки максимально доступными.
Период проведения
Кампания активна с 18 ноября по 1 декабря.
Устанавливайте приложение Birmarket, наполняйте корзину заранее - не упустите единственные в году такие скидки.
