Матч с "Карабахом" может стать решающим для будущего Конте в "Наполи"

Ближайший матч "Наполи" с "Карабахом" в групповом этапе Лиги чемпионов рассматривается в Италии как один из ключевых для будущего Антонио Конте на посту главного тренера неаполитанцев.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на La Repubblica, три ближайших встречи - против "Аталанты" и "Ромы" в чемпионате, а также против "Карабаха" в Лиге чемпионов - названы решающими для дальнейшей судьбы Конте в "Наполи": именно по итогам этого отрезка руководство клуба будет оценивать, способен ли тренер изменить ситуацию в положительную сторону.

Причиной кризиса называют тяжелое поражение от "Болоньи" (0:2), после которого Конте жестко раскритиковал команду на пресс-конференции, отметив нехватку характера и ответственности у игроков. В Неаполе его слова восприняли как сигнал о серьезных внутренних проблемах, особенно с учетом того, что именно Конте в прошлом сезоне привел "Наполи" к чемпионству в Серии А.

На этом фоне тренер получил нетипичную для его стиля дополнительную паузу: примерно неделю он провел вдали от команды, в то время как футболисты продолжали тренировки в Кастель Вольтурно под руководством его ассистента Кристиана Стеллини и при участии менеджера команды Леонардо Ориали. Итальянские СМИ отмечали, что такая пауза была согласована с клубом, но сама по себе стала поводом для новых разговоров о возможном разладе и вероятном расставании.

Параллельно в СМИ обсуждались возможные сценарии на случай ухода Конте, включая имена потенциальных замен. Однако официальная позиция клуба была иной: президент Аурелио Де Лаурентис, по сообщениям итальянской прессы, подчеркивал полную поддержку тренера и не рассматривал немедленный разрыв контракта, несмотря на давление части болельщиков и серию неудачных результатов.

Сейчас Конте уже вернулся к работе и провел первую тренировку с командой после паузы, готовясь к матчу с "Аталантой" и последующему выезду на игру с "Карабахом". Итальянские журналисты уверены, что именно этот блок встреч покажет, сможет ли чемпионский тренер вернуть команде стабильность и доверие, а матч с "Карабахом" станет не только важным с турнирной точки зрения, но и одним из ключевых экзаменов для самого Конте в борьбе за сохранение своего поста.

Матч между "Карабахом" и "Наполи" состоится 25 ноября на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Начало встречи - в 23:59 по бакинскому времени. После четырех туров основного этапа ЛЧ агдамцы с семью очками идут 15-ми, тогда как неаполитанцы с четырьмя очками занимают 24-ю строчку.