В Стамбуле встретились парламентские делегации Азербайджана и Армении

18 ноября в рамках 23-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Стамбуле состоялась двусторонняя встреча между парламентскими делегациями Азербайджана и Армении.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса Азербайджана.

Было отмечено, что встреча состоялась на основе соглашения, достигнутого между председателями парламентов Азербайджана и Армении в рамках обсуждений, проведенных 21 октября 2025 года в Женеве.

На встрече была отмечена положительная роль Вашингтонского саммита, состоялся обмен мнениями о достигнутых соглашениях и дальнейших шагах по укреплению мира между Азербайджаном и Арменией, а также о важности поддержки этого процесса парламентами обеих стран.

В ходе беседы была затронута роль парламентов в мерах по укреплению доверия между двумя странами, а также подчеркнута важность конструктивного диалога между членами парламента в рамках международных организаций.