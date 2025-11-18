В Польше построят завод по производству ракет для борьбы с БПЛА

Польская государственная оборонная компания PGZ будет производить в Польше антидроновые ракеты в сотрудничестве с эстонским стартапом Frankenburg Technologies. Об этом пишет Delfi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Целью совместного производства стало увеличение темпов производства ракет-перехватчиков до 10 тыс. в год. Основным типом ракет, которые будут производиться на заводе, станет немецкая ракета-перехватчик Frankenburg Mark-1, созданная для уничтожения малых дронов и барражирующих боеприпасов по типу российских БПЛА "Герань". Также на заводе планируется разместить мощности для производства малых систем противовоздушной обороны.

"Мы не боимся говорить, что создаем его (оружие. - "Газета.Ru") для того, чтобы сбивать российские дроны дальнего действия, и не чувствуем никакой необходимости извиняться за то, что именно этот потенциал будет самым востребованным для западных стран в ближайшие 5-10 лет", -- обозначил миссию эстонской Frankenburg директор компании Кусти Сальм.