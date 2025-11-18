В Зангилане состоялось заседание, посвященное 5-летней деятельности Координационного штаба

В городе Зангилан под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджана и главы Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Самира Нуриева состоялось заседание, посвященное 5-летней деятельности Координационного штаба.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на заседании, Самир Нуриев отметил, что под непосредственным руководством главы государства на освобожденных территориях реализуется программа "Великое возвращение".

По его словам, масштабная работа, проводимая по восстановлению и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура, является важным примером в контексте международного опыта как одна из самых системных и быстрых моделей восстановления, применяемых в постконфликтный период.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания была представлена ​​информация о работе, проведённой на освобождённых территориях в рамках реализации "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Поездка членов Координационного штаба продолжается.