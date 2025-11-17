Айхан Гаджизаде поделился публикацией о заявлении Джейхуна Байрамова на встрече глав МИД стран ЦА

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел государств Центральной Азии, состоявшейся 15 ноября в столице Узбекистана, Ташкенте.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в "Х" поделился публикацией пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Он напомнил, что встреча была направлена на подготовку к Консультативному заседанию глав государств Центральной Азии, на котором Азербайджан стал полноправным участником формата.

Айхан Гаджизаде отметил ключевые моменты в официальном заявлении Джейхуна Байрамова:

- Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с братскими государствами Центральной Азии,

- наши страны объединяют исторические и культурные связи, общие цели развития и общее видение мира, стабильности и процветания в нашем регионе,

- постоянные контакты на высоком уровне укрепляют доверие и еще больше укрепляют наше союзническое стратегическое партнерство,

- активный политический и экономический диалог, межправительственные комиссии и советы высшего уровня играют важную роль в определении приоритетов и достижении конкретных результатов,

- Средний коридор и крупные инвестиции Азербайджана в портовую, железнодорожную и автомобильную инфраструктуру играют важную роль в обеспечении связности,

- последние договоренности в Вашингтоне о соединении основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой страны будут способствовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок,

- всеобъемлющее сотрудничество в энергетическом секторе, включая нефтегазовую и зеленую энергетику,

- увеличение взаимных инвестиций, создание совместных предприятий и укрепление отношений между бизнесами, включая важность партнерства на региональном и городском уровнях,

- Азербайджан привержен углубленному сотрудничеству в культурной и образовательной сфере, академических программах и сотрудничестве молодежи с целью укрепления дружбы между нашими народами,

- дальнейшее укрепление форматов институционального сотрудничества и важность координации позиций в международных организациях,

- Азербайджан привержен сотрудничеству с партнерами из Центральной Азии для развития мира, партнерства и устойчивого, процветающего будущего нашего региона.