Азербайджанский дзюдоист “взлетел” на 11 позиций в мировом рейтинге

Азербайджанский дзюдоист Кянан Насибов (+100 кг) совершил значительный скачок в мировом рейтинге.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Международная федерация дзюдо (IJF) обнародовала новый рейтинг дзюдоистов планеты.

Самое заметное изменение для азербайджанского дзюдо произошло в супертяжелой весовой категории, в которой молодой Кянан Насибов (2055 баллов) поднялся сразу на 11 позиций и теперь замыкает топ-20 мирового рейтинга в категории свыше 100 кг.

Прогресс Насибова обеспечила его вчерашняя победа на Гран-при в Загребе (Хорватия). Напомним, 1 ноября этого года молодой спортсмен также завоевал "золото" чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет в Кишиневе (Молдова). Он стал первым воспитанником азербайджанского дзюдо, выигравшим молодежное континентальное первенство.

После таких успехов можно утверждать, что у неизменного лидера сборной Азербайджана в супертяжелом весе Ушанги Кокаури (седьмое место, 3386 баллов) впервые за долгое время появился серьезный и амбициозный конкурент, выигравший за две недели два крупных турнира.

Что касается остальных лидеров команды, то олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг, 4176) и Зелим Коцоев (100 кг, 5118), а также дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг, 3651) сохранили вторые позиции в своих весовых категориях.

В свою очередь, Руслан Пашаев (66 кг, 2991) занимает пятое место, Вугар Талыбов (90 кг, 2197), выигравший "бронзу" в Загребе, идет 13-м, а другой бронзовый призер хорватского турнира Гусейн Аллахьяров (60 кг, 520) совершил рывок на 65 позиций и теперь занимает 78-е место. В той же категории до 60 кг Балабей Агаев (3356) опустился с шестого на седьмое место.