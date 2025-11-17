В Баку представлена хореографическая феерия The Rite of Spring легендарной труппы Yang Liping Contemporary Dance

Международный фестиваль искусств в Баку BIAF 2025 подарил публике хореографическую феерию "Весна священная" (The Rite of Spring) в исполнении легендарной труппы Yang Liping Contemporary Dance (Китай). Постановка, представленная на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, стала одним из самых ярких событий фестиваля, покорив зрителей мощью художественного образа, эмоциональной глубиной и новаторской поэтикой, сообщает Day.Az.

Хореограф-визионер Ян Липин, которую мировая пресса нередко называет "Пиной Бауш Востока", создала собственную, тонко прочувствованную интерпретацию шедевра Стравинского. Так, знаменитая партитура превращается в завораживающий ритуал - пространство, где древние китайские символы встречаются с европейской музыкальной традицией, открывая новую страницу диалога между Востоком и Западом.

В центре спектакля - древний мотив жертвенности и возрождения, раскрытый через взаимодействие мужского и женского начал, через представление о бесконечной цикличности природы. Главная героиня добровольно принимает свою судьбу, чтобы дать миру новое дыхание - этот образ глубоко укоренён в традиционной китайской культуре и философии.

О внутреннем философском замысле спектакля рассказывает ведущая танцовщица Майя Донг: "В нашем прочтении "Весны священной" жертва не погибает ради спасения общества. Она приносит себя в жертву, чтобы её собственная жизнь обрела высший смысл. Это иной взгляд на ценность человеческого существования".

Креативный продюсер постановки Фарук Чаудхри подчёркивает уникальность подхода:

"Обычно в классических версиях "Весны священной" жертва умирает, чтобы наступила весна. Версия Ян Липин исследует идею ответственности: жертва - это часть великого цикла жизни. И, как ни удивительно, именно Баку - точка истинного соединения Востока и Запада - кажется идеальным местом для такой постановки".

Постановка впечатляет тонким синтезом искусств: современная хореография переплетается с элементами классического танца, а музыка Стравинского обогащена тибетскими интонациями в аранжировке композитора Хэ Сюньтяня, что усиливает мистическую ауру ритуала. Визуальное оформление спектакля создано международной командой мастеров: художником Тимом Ипом (создателем образов "Крадущегося тигра, затаившегося дракона"), светодизайнером Фабианой Пиччоли и видеохудожником Тобиасом Греммлером.

Показ "Весны священной" ещё раз подтвердил: BIAF 2025 - это не просто фестиваль, а масштабная культурная платформа, открывающая бакинской публике двери в мир выдающихся художественных достижений.

Официальный сайт фестиваля: https://www.biaf.az/