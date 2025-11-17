В крови переболевших COVID-19 нашли необычные структуры

У людей с постковидным синдромом в крови обнаружены необычные микроструктуры, которые могут лежать в основе хронической усталости, "тумана в голове" и проблем с дыханием.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование, опубликованное в Journal of Medical Virology (JMV), показало: у таких пациентов почти в 20 раз больше аномальных микротромбов, чем у здоровых людей, и они крупнее, плотнее и гораздо хуже поддаются расщеплению.

Ученые также выявили резкое повышение уровня NET-структур - липких "сетей" из ДНК и ферментов, которые иммунные клетки выбрасывают для ловли патогенов. Ранее считалось, что NETs и микротромбы - независимые маркеры воспаления, но теперь выяснилось, что у пациентов с постковидным синдромом они буквально внедрены друг в друга. Эти плотные комплексы могут нарушать кровоток в мельчайших сосудах и поддерживать длительное воспаление, что объясняет устойчивые когнитивные и физические симптомы.

Разница между образцами оказалась настолько яркой, что алгоритм ИИ смог отличить кровь пациентов с постковидным синдромом по одному виду микротромбов с точностью до 91 процента. Авторы работы считают, что комбинация микротромбов и NET-структур может стать первым объективным биомаркером постковидного синдрома.