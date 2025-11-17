Пожар в 9-этажном здании в Баку

В Низаминском районе Баку произошёл пожар.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в подъезде девятиэтажного жилого дома на пятом этаже загорелся электрический щит, передает Day.Az.

По данным ведомства, огнём были повреждены шесть электрических счетчиков и шесть метров кабеля. Квартиры удалось защитить от распространения огня.

Пожар оперативно был потушен подразделениями противопожарной охраны.