Пожар в 9-этажном здании в Баку

В Низаминском районе Баку произошёл пожар.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в подъезде девятиэтажного жилого дома на пятом этаже загорелся электрический щит, передает Day.Az.
По данным ведомства, огнём были повреждены шесть электрических счетчиков и шесть метров кабеля. Квартиры удалось защитить от распространения огня.
Пожар оперативно был потушен подразделениями противопожарной охраны.
