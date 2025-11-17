Делегация Казахстана ознакомилась с опытом Азербайджана в сфере кибербезопасности

Делегация во главе с заместителем министра искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Досжаном Мусалиевым посетила Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Службу электронной безопасности Азербайджана, сначала гости ознакомились с Центром кибербезопасности Азербайджана.

Сообщается, что им была предоставлена ​​информация о деятельности и учебных программах центра.

В рамках визита делегация также посетила Службу электронной безопасности. На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества.

Затем гости посетили Министерство цифрового развития и транспорта.

В ходе встречи с заместителем министра Самиром Мамедовым была представлена ​​информация об организации и принципах работы киберцентров в Азербайджане.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении опыта Азербайджана в сфере кибербезопасности.