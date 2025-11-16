https://news.day.az/tourism/1795727.html Air China запускает рейсы по маршруту Пекин-Тбилиси Крупнейший китайский перевозчик Air China с 2 декабря запускает регулярные рейсы между Пекином и Тбилиси. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии. Согласно информации, перелёты будут осуществляться через Урумчи два раза в неделю - по вторникам и субботам.
Сообщается, что разрешение на новый маршрут авиакомпания получила после недавнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Китай, в ходе которого стороны подписали меморандумы о расширении сотрудничества в сфере гражданской авиации.
