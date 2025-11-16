https://news.day.az/politics/1795742.html Азербайджан вносит существенную роль в укреплении межрегионального сотрудничеств - Токаев Азербайджан вносит существенную роль в укреплении межрегионального сотрудничества. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, выступая сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте. Новость обновляется
