Колумбия нанесла удары рядом с границей Венесуэлы
Колумбия нанесла удар авиабомбами по боевикам группировки, занимающейся торговлей наркотиками, рядом с границей Венесуэлы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.
"Колумбийские военные провели бомбардировки рядом с границей Венесуэлы", - заявил собеседник агентства, сообщив также о девяти погибших из числа боевиков в результате удара.
По данным AFP, операция в колумбийском департаменте Араука была проведена в рамках борьбы президента страны Густаво Петро с наркоторговцами.
