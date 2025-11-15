https://news.day.az/legislation/1795571.html В Москве выпал снег - ВИДЕО Москву засыпало первым снегом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За сегодняшний день может выпасть до 30% от средней месячной нормы осадков.
В Москве выпал снег - ВИДЕО
Москву засыпало первым снегом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За сегодняшний день может выпасть до 30% от средней месячной нормы осадков.
