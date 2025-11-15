Полиция провела задержания по делу об отравлении туристов в Стамбуле

Стамбульская полиция в рамках расследования дела о смерти трех граждан ФРГ, предположительно, от отравления фаст-фудом, провела новые задержания. Под стражу взяты работник отеля, где проживали туристы, а также двое сотрудников компании, проводившей там дезинсекцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NTV.

Всего задержаны семь человек, из них четверо - представители заведений общепита, которые посещали иностранцы. По факту происшествия прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

По данным NTV, дезинсекция проводилась на первом этаже отеля, где разместилась семья Бёджек из ФРГ. Полиция изучает версию возможного отравления туристов веществами, которые использовались в работах по уничтожению насекомых.

Ранее сообщалось, что в гостинице Harbour suits old city в туристическом районе Фатих 9 ноября остановилась семья из ФРГ, трое членов которой, в том числе двое детей в возрасте трех и шести лет, умерли в больнице, предположительно, от отравления фаршированными мидиями и картофелем, которые они ели в одном из кафе в районе Бешикташ. Само кафе по решению прокуратуры опечатано. Один из членов семьи находится в больнице в отделении реанимации.

15 ноября из той же гостиницы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы еще двое туристов - граждане Италии и Марокко. По данным телеканала TRT Haber, состояние их здоровья у врачей опасений не вызывает.