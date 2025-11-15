Азербайджанские шахматистки выступят на чемпионате мира

Женская сборная Азербайджана по шахматам примет участие в командном чемпионате мира, который пройдет в испанском городе Линарес с 17 по 24 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решение об этом приняла Международная шахматная федерация.

В связи с тем, что команда Алжира не смогла принять участие в соревновании, на престижный турнир приглашена высокорейтинговая сборная Азербайджана.

Сборная Азербайджана попала в группу А. Наши шахматистки будут играть в одной группе со сборными ФИДЕ, США, Казахстана, Испании и Перу. В группе B выступят сборные Китая, Грузии, Украины, Франции, Узбекистана и Индии.

В составе сборной Азербайджана выступят Ульвия Фаталиева, Гевхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.