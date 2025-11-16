Таджикистан предложил расширить сотрудничество стран Центральной Азии в энергетике и промышленности

Таджикистан призвал к расширению сотрудничества в энергетическом секторе и интеграции производственных возможностей стран региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Это, прежде всего, интеграция производственных возможностей. Предлагаем разработать региональный механизм промышленной кооперации, который будет направлен на создание комплексов и производственных цепочек, обмен технологиями и поддержку совместных проектов. Принимая во внимание огромный энергетический потенциал региона, мы заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетическом секторе", - сказал Рахмон.

По его словам, эти меры позволят более эффективно использовать общие промышленные и энергетические ресурсы, реализовывать совместные проекты и укреплять экономическую устойчивость региона.