Бразилия воздвигла самую высокую статую Девы Марии в мире

В Бразилии построили самую высокую в мире статую Девы Марии высотой 51 метр, превзойдя 38-метрового Христа-Искупителя в Рио.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.