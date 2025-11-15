https://news.day.az/world/1795660.html Бразилия воздвигла самую высокую статую Девы Марии в мире - ВИДЕО В Бразилии построили самую высокую в мире статую Девы Марии высотой 51 метр, превзойдя 38-метрового Христа-Искупителя в Рио. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
