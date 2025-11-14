Азербайджан вручил России ноту протеста

14 ноября 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во время встречи был выражен решительный протест в связи с тем, что приблизительно в 01:00 ночи 14 ноября в результате ракетных и дрон-атак на столицу Украины, Киев, одна из ракет типа "Искандер" упала на территорию Посольства, и была вручена соответствующая нота.

Сообщено, что в результате последнего взрыва часть ограждения территории Посольства была полностью разрушена, повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел Посольства, а также территории дипломатической миссии понесли серьёзный ущерб. К счастью, эти удары не привели к человеческим жертвам.

Было напомнено, что подобные ракетные удары противоречат нормам и принципам международного права и ранее уже имели место. В частности, 10 марта 2022 года здание Почётного консульства Азербайджанской Республики в Харькове серьёзно пострадало в результате авиаудара, а служебный автомобиль стал непригодным для эксплуатации.

"Кроме того, 2 января 2024 года воздушный удар с применением ракеты "Кинжал" со стороны России привёл к образованию кратера диаметром примерно 3 метра на расстоянии около 35 шагов от административного здания Посольства; детонация на глубине 8 метров не произошла, поэтому была обнаружена неразорвавшаяся ракета.

28 августа 2025 года воздушный удар на расстоянии примерно 50 метров от здания Посольства Азербайджанской Республики в Украине повредил административное здание и консульский отдел Посольства, резиденцию Посла, а также нанёс значительный ущерб территории дипломатической миссии.

Кроме того, было напомнено, что 8 и 18 августа 2025 года в Одесской области дрон-атаки были совершены на нефтебазу компании SOCAR, в результате чего пострадали сотрудники и был нанесён значительный ущерб инфраструктуре.

Все эти факты вызывают вопросы о целенаправленности ракетных ударов.

Также было отмечено, что о всех этих фактах Россия уже получала официальные ноты, а координаты зданий наших дипломатических представительств в Украине были предоставлены российской стороне ещё в апреле 2022 года, и Россия уведомляла о том, что эти координаты будут учтены Министерством обороны РФ.

На встрече было подчеркнуто, что подобные атаки на наши дипломатические миссии неприемлемы, и от России было потребовано проведение соответствующего расследования и предоставление подробного разъяснения по этому вопросу", - говорится в информации МИД.