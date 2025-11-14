Мбаппе пропустит матч Франция-Азербайджан

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит матч шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Азербайджана, который состоится 16 ноября, сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Абделла Булма.

"Килиан Мбаппе покинул сборную Франции и не поедет в Азербайджан. Игрок все еще страдает от воспаления в правой лодыжке и должен пройти обследование в Мадриде сегодня вечером", - написал Булма.

Ранее французы разгромили сборную Украины со счетом 4:0. Килиан Мбаппе оформил дубль. Команда обеспечила себе путевку на чемпионат мира, который пройдет в США и Мексике.