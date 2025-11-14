https://news.day.az/officialchronicle/1795451.html Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 14 ноября Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
14 ноября Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
