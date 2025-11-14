Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

14 ноября Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется