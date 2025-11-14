https://news.day.az/world/1795371.html

Застрявшие в космосе китайские астронавты вернулись на Землю

Капсула китайского космического корабля "Шэньчжоу-21" с задержавшимся на орбите экипажем корабля "Шэньчжоу-20" успешно приземлилась на полигоне Дунфэн на севере Китая. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.