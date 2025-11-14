Названы 7 самых несчастных стран мира

Некоторые страны сталкиваются с серьёзными проблемами, которые влияют на уровень счастья людей. Афганистан возглавляет список самых печальных стран из-за конфликтов и бедности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет wionews.

Отмечается, что другие страдают от политической нестабильности, экономических трудностей и плохого здравоохранения.

Именно суровая реальность обусловила самые низкие рейтинги в 2025 году.

Афганистан

Афганистан признан самой печальной страной мира с индексом качества жизни 1,364. Годы конфликта, экономический коллапс и отсутствие социальной поддержки ухудшают условия жизни. Женщины и меньшинства сталкиваются с серьёзными ограничениями в сфере образования и здравоохранения.

Сьерра-Леоне

Отмечается, что Сьерра-Леоне имеет индекс 2,998. Страна страдает от бедности, слабой инфраструктуры и ненадёжного здравоохранения. Политическая нестабильность и коррупция ограничивают свободу граждан и доверие к правительству.

Ливан

Ливан занимает третье место в списке самых печальных стран с индексом 3,188. Страна находится в глубоком экономическом кризисе, характеризующемся политическим тупиком и гиперинфляцией. Многие граждане сталкиваются с нищетой и отсутствием безопасности.

Малави

Малави с рейтингом 3,260 является одной из беднейших стран. Большинство людей живут в нищете, занимаясь сельским хозяйством. Среди проблем - плохое здравоохранение, коррупция и ограниченная свобода.

Зимбабве

Эта африканская имеет рейтинг 3,396, страдая от политической нестабильности, высокой инфляции и безработицы. Это приводит к низкому уровню жизни и массовой эмиграции.

Ботсвана

В свою очередь Ботсвана сталкивается с бедностью, несмотря на экономический рост. Население сталкивается с безработицей, неравенством и ограниченным доступом к здравоохранению, а коррупция также играет роль в низком уровне счастья.

Демократическая Республика Конго

ДР Конго имеет рейтинг 3,469. Страна борется с продолжающимися конфликтами, бедностью и политическими проблемами. Миллионы людей лишены социальной поддержки, медицинской помощи и экономических возможностей, что подрывает их благополучие.