Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вкладывает большие инвестиции в современную железнодорожную и автодорожную инфраструктуру

Сегодня наши страны играют ведущую роль в развитии коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан вкладывает большие инвестиции в современную железнодорожную и автодорожную инфраструктуру, а также инфраструктуру воздушного транспорта и морских портов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов".

"Мы рассматриваем эти транспортные и коммуникационные маршруты не только как источник экономического процветания, но в то же время и как важную основу для более тесной интеграции тюркских государств в политической, культурной сферах, в области обороны и безопасности", - подчеркивается в обращении главы государства.