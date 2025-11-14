Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему «Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции,

Сердечно приветствую вас в Ханкенди по случаю открытия международной конференции "Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов".

Участие представителей спецслужб братских стран в этом мероприятии является наглядным свидетельством нашего общего видения укрепления безопасности и сотрудничества.

То, что сегодняшнее мероприятие посвящено теме обеспечения безопасности международных транспортных маршрутов, имеющих стратегическое значение для наших стран и региона в целом, не случайно. Противостояния, наблюдаемые в последнее время в различных регионах мира, приводят к обострению различных вызовов, представляющих серьезную угрозу международной и региональной безопасности. В этом смысле укрепление сотрудничества спецслужб и органов безопасности имеет большое значение для защиты проходящей через территорию наших стран обширной транспортной сети, соединяющей Европу и Азию.

Сегодня наши страны играют ведущую роль в развитии коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан вкладывает большие инвестиции в современную железнодорожную и автодорожную инфраструктуру, а также инфраструктуру воздушного транспорта и морских портов. Мы рассматриваем эти транспортные и коммуникационные маршруты не только как источник экономического процветания, но в то же время и как важную основу для более тесной интеграции тюркских государств в политической, культурной сферах, в области обороны и безопасности.

Открытие Зангезурского коридора сыграет важную роль в установлении прямых и беспрепятственных связей между нашими странами. Увеличение объемов грузоперевозок в результате реализации этого проекта значительно повысит конкурентоспособность региона. Вместе с тем, растущая роль наших транспортных узлов делает их мишенью деструктивных сил. Наши транспортные и коммуникационные линии сталкиваются с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой, а также киберугрозами, направленными на то, чтобы парализовать системы управления критической транспортной инфраструктурой.

Также следует особо отметить попытки внешнего вмешательства и дестабилизации, преследующие цель воспрепятствовать реализации крупных региональных проектов. Именно поэтому укрепление взаимодействия спецслужб стало жизненной необходимостью. Крайне важно осуществлять непрерывный и оперативный обмен информацией о планируемых подрывных актах против важнейших транспортных объектов, маршрутов и наших государств в целом и принимать совместные профилактические меры.

В соответствующем контексте к числу приоритетных направлений деятельности следует отнести также разработку и реализацию скоординированных оперативных мер по предотвращению деструктивной деятельности террористических организаций и преступных групп, пытающихся использовать наши транзитные маршруты. Это сотрудничество должно охватывать обмен опытом в сфере защиты от киберугроз, а также применение передовых технологий для контроля и мониторинга транспортных потоков.

Эффективность нашего сотрудничества в сфере безопасности транспортных и коммуникационный маршрутов является гарантом экономического развития и долгосрочной стабильности братских государств. Уверен, что сегодняшнее мероприятие и, главное, постоянная совместная работа органов спецслужб будут содействовать решению ключевых вопросов, связанных с безопасностью, стабильностью и благополучием наших стран, способствовать мирному и благополучному развитию наших народов.

Еще раз сердечно приветствую всех участников мероприятия в Карабахе, желаю, чтобы конференция завершилась практически значимыми результатами!"