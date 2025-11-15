https://news.day.az/society/1795598.html Ученые зафиксировали сильную солнечную вспышку На Солнце в ночь на 15 ноября зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности (М). Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
На Солнце в ночь на 15 ноября зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности (М).
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
"15 ноября в 02:31 по бакинскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N21W71) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 12 минут", - отмечается в сообщении.
