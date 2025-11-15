Ученые зафиксировали сильную солнечную вспышку

На Солнце в ночь на 15 ноября зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности (М).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"15 ноября в 02:31 по бакинскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N21W71) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 12 минут", - отмечается в сообщении.