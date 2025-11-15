https://news.day.az/hitech/1795545.html В США нашли способ пообщаться с умершими В США создали технологию, которая позволит общаться с умершими родственниками. Как передает Day.Az, об этом британская газета Daily Mail. В частности, в США создали приложении для мобильных устройств 2wai.
В США нашли способ пообщаться с умершими
В США создали технологию, которая позволит общаться с умершими родственниками.
Как передает Day.Az, об этом британская газета Daily Mail.
В частности, в США создали приложении для мобильных устройств 2wai. Программа позволяет создать цифровой аватар реальной или вымышленной личности, чтобы преобразовать ее в интерактивный интерфейс чат-бота и общаться с ней в реальном времени.
"Самым шокирующим аспектом этой технологии является возможность создавать голографические аватары из реальных людей, записывая с ними трехминутное видео", - отмечается в публикации.
