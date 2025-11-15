В США нашли способ пообщаться с умершими

В США создали технологию, которая позволит общаться с умершими родственниками.

Как передает Day.Az, об этом британская газета Daily Mail.

В частности, в США создали приложении для мобильных устройств 2wai. Программа позволяет создать цифровой аватар реальной или вымышленной личности, чтобы преобразовать ее в интерактивный интерфейс чат-бота и общаться с ней в реальном времени.

"Самым шокирующим аспектом этой технологии является возможность создавать голографические аватары из реальных людей, записывая с ними трехминутное видео", - отмечается в публикации.