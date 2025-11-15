Кроссовер Hongqi установил мировой рекорд Гиннесса

Гибридный кроссовер Hongqi HS6 установил мировой рекорд Гиннесса среди подключаемых гибридных автомобилей (PHEV), преодолев 2327 км без дозаправки и подзарядки.

Как передает Day.Az об этом говорится в сообщении, которое поступило "Известиям".

Маршрут испытания пролегал по югу Китая и проходил как на дорогах высокогорного региона Шангри-Ла, так и в мегаполисе Гуанчжоу. Достижение фиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.

Hongqi HS6 PHEV оснащен силовой установкой, которая состоит из бензинового мотора 1.5 и электродвигателей, ее мощность составляет 495 л. с.

На выбор предлагаются два аккумулятора емкостью 23.9 кВт·ч и 39.5 кВт·ч, запас хода на электротяге составляет 123 км и 205 км соответственно. Общий запас хода в смешанном цикле достигает 1650 км. Доступны комплектации с передним и полным приводом. Габариты автомобиля составляют 4925×1970×1740 мм при колесной базе 2925 мм.