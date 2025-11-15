Трамп пригрозил «Би-би-си» иском на миллиарды долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе, вероятно, подаст к британской вещательной телерадиокорпорации "Би-би-си" (BBC) иск на сумму до пяти миллиардов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит агентство Reuters.

"Мы подадим против них иск на сумму от одного до пяти миллиардов долларов, вероятно, на следующей неделе. Я думаю, что я должен это сделать, ведь они даже признали, что обманули [зрителей]", - сказал американский лидер, отметив, что телеканал намеренно исказил произнесенные им слова.