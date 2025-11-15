https://news.day.az/world/1795611.html

Премьер Японии пожаловалась на тяжелую работу и недосып - ВИДЕО

Премьер Японии Санаэ Такаити - призналась, что очень страдает на работе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сейчас я сплю всего около двух часов, а в самые длинные дни - до четырех, поэтому я думаю, что это вредно для моей кожи.