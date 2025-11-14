https://news.day.az/world/1795383.html Мощный взрыв прогремел на складе фейерверков в Сан-Паулу - ВИДЕО Мощный взрыв прогремел на складе фейерверков в бразильском Сан-Паулу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По данным СМИ, повреждены несколько близлежащих домов - число пострадавших уточняется. Представляем вашему вниманию данное видео:
Мощный взрыв прогремел на складе фейерверков в Сан-Паулу - ВИДЕО
Мощный взрыв прогремел на складе фейерверков в бразильском Сан-Паулу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По данным СМИ, повреждены несколько близлежащих домов - число пострадавших уточняется.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре