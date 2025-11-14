Мощный взрыв прогремел на складе фейерверков в Сан-Паулу

Мощный взрыв прогремел на складе фейерверков в бразильском Сан-Паулу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным СМИ, повреждены несколько близлежащих домов - число пострадавших уточняется.

Представляем вашему вниманию данное видео: