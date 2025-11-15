В Японии выступили за размещение в стране ядерных вооружений США

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что в нынешних условиях Токио следует рассмотреть вопрос о возможности размещения на своей территории ядерного оружия США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета Mainichi.

"По ее [Такаити] мнению, запрет на ввоз ядерного оружия может ослабить потенциал ядерного сдерживания США", - говорится в материале.

Такаити подчеркнула, что, поскольку безопасность Токио опирается на союз с Вашингтоном, прежние ограничения требуют пересмотра.

При этом оппозиция в Японии уже просила Такаити подтвердить приверженность трем неядерным принципам политики. Речь об обязательствах не обладать ядерным оружием, не производить его и не размещать на своей территории, добавляет "Газета.Ru".