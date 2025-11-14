В Грузии конфисковали квартиру бывшего премьер-министра

Квартира бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси конфискована.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию распространил телеканал TV Pirveli.

Отмечается, что вместо уплаты залога в размере одного миллиона лари Гарибашвили воспользовался недвижимым имуществом.

Его адвокат подтвердил информацию телеканалу.

Напомним, Гарибашвили обвиняется в легализации дохода в особо крупном размере с целью получения значительной прибыли. 24 октября Тбилисский городской суд избрал в его отношении меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона лари. Для внесения залога был установлен срок в 30 дней.

Также напомним, что Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии в 2013-2015 и 2021-2024 годах. 1 февраля 2024 года он был избран председателем правящей партии "Грузинская мечта", а 25 апреля этого года объявил о сложении полномочий и уходе из политики.