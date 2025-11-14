Врачи-интерны Великобритании выйдут на забастовку

В Великобритании врачи-интерны начинают забастовку в пятницу из-за опасений по поводу неуверенности в своих рабочих местах и снижения заработной платы. Их профсоюз заявляет, что правительство все еще может предотвратить забастовку, сделав "достойное" предложение.

Как передает Day.Az, забастовка стала следствием провалившихся переговоров с правительством о разработке, по выражению Британской медицинской ассоциации (БМА), "убедительного плана" по решению проблемы безработицы среди недавно дипломированных врачей и многолетнего снижения реальной заработной платы.

В прошлом году новоизбранное правительство быстро достигло соглашения с врачами-интернами о повышении заработной платы на 22%, надеясь положить конец длительной серии забастовок при предыдущем консервативном правительстве. Однако в этом году врачи вновь вышли на пикеты, потребовав повышения зарплаты выше 5,4%, назначенных правительством в следующем раунде. Правительство отказалось повышать зарплату, сославшись на все более напряженное государственное финансирование.

"Эти забастовки могли и не состояться, и правительство может остановить их даже сейчас, предложив достойную оплату труда и рабочие места", - заявил председатель комитета врачей-резидентов при Британской медицинской ассоциации (БМА) Джек Флетчер.

BMA сообщила, что забастовки врачей-интернов, являющихся квалифицированными врачами, составляющими почти половину медицинского персонала, начнутся в 07:00 по Гринвичу 14 ноября и продлятся до 07:00 по Гринвичу 19 ноября.

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг ранее призвал БMA прекратить забастовку и назвал эти действия "необоснованными и ненужными".

БМА добивается повышения заработной платы на 29%, чтобы восстановить ее на уровне 2008 года, утверждая, что половина врачей испытывают трудности с поиском работы, несмотря на повсеместную нехватку кадров.

"У нас врачи сидят на мусорных баках, потому что стульев не хватает, пациентов регулярно принимают в коридорах", - сказал Флетчер. "Как вообще врачи могут оказывать качественную помощь в таких условиях?".