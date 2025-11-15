В Азербайджане начинается отопительный сезон

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается очередной отопительный сезон.

Об этом Day.Az сообщили в ОАО "Азеристиликтеджхизат".

Согласно информации, в осенне-зимний сезон 2025-2026 годов ОАО "Азеристиликтеджхизат" планирует обеспечить тепловой энергией 3841 жилой дом, 276 средних школ, 156 детских садов, 143 медицинских учреждения и 2786 социальных и хозрасчётных объектов в Баку и регионах страны посредством 550 котельных и 88 тепловых пунктов, находящихся на его балансе.

Отмечается, что отопительный сезон в Азербайджане продлится до 15 апреля следующего года.

Согласно "Правилам использования тепловой энергии", утверждённым решением Кабинета министров от 5 сентября 2023 года, в горных районах республики отопление было включено с 1 ноября. Из 14 горных районов по стране в 9 районах, где имеются котельные Общества (Шуша, Габала, Губа, Гусар, Хачмаз, Сиязань, Шабран, Лерик, Шамахы), в осенне-зимний период функционируют 39 котельных и 1 тепловой пункт, и сезон продлится до 1 мая следующего года.

В освобождённом от оккупации городе Шуша имеется 7 котельных, которые с началом сезона уже введены в эксплуатацию. Эти котельные были построены после освобождения Шуши и работали в предыдущие сезоны.

Отмечается, что с 1 ноября в горных районах республики в 9 районах (Шуша, Габала, Губа, Гусар, Хачмаз, Сиязань, Шабран, Лерик, Шамахы) через 34 котельные к тепловым источникам ОАО "Азеристиликтеджхизат" подключены 34 жилых дома (1149 квартир), 15 средних школ, 3 детских сада, 2 медицинских учреждения и 14 социальных и хозрасчётных объектов.