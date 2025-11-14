Автор: Лейла Таривердиева

16 ноября в Ташкенте состоится 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. По приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в работе встречи примет участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В преддверии визита в Ташкент глава государства дал интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).

Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в последние годы приобретает все более комплексный и стратегический характер. В условиях динамично меняющейся геополитической среды и усиливающейся региональной взаимозависимости Баку и Ташкент демонстрируют высокий уровень взаимодействия, основанный на исторической общности, политическом доверии и схожих подходах к вопросам региональной и международной повестки. Эти отношения могут послужить примером истинного братства и взаимопонимания.

Политическое сотрудничество Азербайджана и Узбекистана строится на принципах взаимного уважения, невмешательства и поддержки суверенитета друг друга. Регулярные встречи глав двух государств задают высокий темп двустороннему взаимодействию, превращая политический диалог в стратегический механизм координации. Особое значение имеет поддержка Узбекистаном территориальной целостности Азербайджана и активное участие братской страны в процессе послевоенного восстановления освобожденных территорий. Напомним, что в августе 2023 года президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев вместе открывали школу имени Мирзы Улугбека в освобожденном городе Физули, построенную Узбекистаном в дар азербайджанскому народу. Этот шаг стал символом братской солидарности наших стран и народов.

В интервью узбекскому информагентству Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами региона на самом высоком уровне. Динамика взаимных визитов говорит сама за себя. За последние три года главами государств Центральной Азии было совершено около 30 визитов в Азербайджан, а азербайджанский лидер посещал регион ЦА 13 раз.

Что касается отношений конкретно с Узбекистаном, то глава государства подчеркнул, что они находятся на самом высоком - союзническом уровне. И особо отметил факт личных доверительных и дружеских отношений с узбекским лидером.

"В августе прошлого года состоялся мой государственный визит в Узбекистан, а в июле этого года - государственный визит Президента Узбекистана в Азербайджан. В ходе этих исторических визитов были подписаны десятки важных документов, в том числе Декларация о дальнейшем укреплении стратегического партнерства, Договор о союзнических отношениях, Дорожная карта по реализации Договора о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан на 2025-2029 годы и другие. За короткий промежуток времени была проделана колоссальная работа. Все эти взаимные визиты придали значительный импульс укреплению азербайджано-узбекских отношений во всех областях, как на двусторонней основе, так и в реализации новых возможностей партнерства на едином географическом пространстве, включающем Центральную Азию и Каспийский регион.

Также в определении стратегии развития наших отношений особую роль играет Высший межгосударственный совет, учрежденный в августе 2023 года. Совет уже дважды проводил заседания в ходе взаимных государственных визитов: 22 августа 2024 года в Ташкенте и 2 июля 2025 года в Баку", - сказал Президент Ильхам Алиев.

В контексте двусторонних отношений показателям экономического сотрудничества, как правило, уделяется особое внимание. Взаимодействие Баку и Ташкента на экономическом треке демонстрирует прекрасные результаты и большие перспективы. Объем взаимной торговли за последние годы значительно увеличился, а структура товарооборота становится более диверсифицированной - от нефтепродуктов и хлопка до машиностроительной и пищевой продукции. Особое место в экономической повестке занимает транспортно-логистическое взаимодействие. Азербайджан рассматривает Узбекистан как ключевое звено в Центральной Азии для расширения Транскаспийского транспортного маршрута (Среднего коридора). В свою очередь, Ташкент заинтересован в использовании инфраструктурных возможностей Азербайджана - морского порта в Аляте, железнодорожных и автомобильных магистралей, соединяющих Каспий с Европой.

Отмечая на соответствующий вопрос журналиста, Президент Азербайджана озвучил цифры, лучше любых слов свидетельствующие о высоком уровне экономического партнерства. Так, в 2024 году товарооборот между странами составил 252 миллиона долларов, а за десять месяцев 2025 года этот показатель достиг 319 миллионов долларов, взлетев на более чем 87 процентов. Братские страны также наращивают инвестиции в экономики друг друга. Узбекистан вложил в экономику Азербайджана 21,8 миллиона долларов, инвестиции азербайджанской стороны составили 183,5 миллиона долларов. Инвестиционное сотрудничество получило дополнительный импульс после создания в 2023 году совместной Азербайджано-узбекской инвестиционной компании с общим капиталом в 500 миллионов долларов. Совместные инвестиции возможны как в Азербайджан и Узбекистан, так и в третьи страны.

Особого внимания глава государства удостоил совместное предприятие, действующее в Ханкенди. В июле текущего года лидеры двух государств ознакомились с деятельностью швейной фабрики Businesstex JV. Предприятие, уже производит продукцию широкого ассортимента - 2 500 единиц различных изделий в день. Эту цифру планируется довести до 10 тысяч и направлять 80 процентов продукции на экспорт. Отметим, что фабрика в Ханкенди открыла новые возможности для развития легкой промышленности в освобожденных районах. Кроме того, запуск предприятия стал символом успешного экономического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном.

Президент Ильхам Алиев в интервью заявил, что "Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с братским Узбекистаном во всех секторах экономики. Для этого существуют высокая политическая воля и значительный потенциал. На сегодняшний день подписано около 200 документов, которые создают надежную правовую основу для дальнейшего развития наших экономических отношений. Азербайджан и впредь будет поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, отвечающее интересам обеих сторон, и способствующее укреплению дружбы и партнерства между нашими народами".

Говоря об азербайджано-узбекских отношениях, конечно же, нельзя не сказать о транспортно-логистической сфере, которая сегодня занимает особое место в сотрудничества Азербайджана и стран Центральной Азии.

Одним из ключевых направлений сотрудничества между нашими странами является развитие диверсифицированной транспортно-логистической инфраструктуры и расширение транзитных возможностей, подчеркнул глава государства.

"В этой сфере особое значение имеет участие наших стран в Международном транспортном маршруте Средний коридор, в рамках которого Азербайджан выступает важной транзитной страной для Узбекистана и стран Центральной Азии. За последние годы увеличение экспортных возможностей и перевозок через Средний коридор приобрело особое стратегическое значение.

В 2024 году объем транзитных перевозок между нашими странами увеличился более чем на 18% по сравнению с 2023 годом и превысил 1 миллион 300 тысяч тонн. За первые девять месяцев 2025 года этот показатель достиг около 1 миллиона тонн, демонстрируя динамичный рост транспортного обмена", - сказал Ильхам Алиев.

Президент проинформировал о том, что имеет Азербайджан и что может предложить своим партнерам по ту сторону Каспия. Это и современный международный торговый порт Алят, и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, и девять международных аэропортов. А в будущем к услугам братских стран будет и Зангезурский коридор, который, по мнению азербайджанского лидера, принесет пользу всем странам Центральной Азии.

Большие перспективы и у энергетического сотрудничества. Узбекистан импортирует азербайджанскую нефть и продукцию нефтехимии. С 2016 года успешно действует совместное предприятие Neftegaztexnologiya, созданное на базе Института OZLITINEFTGAZ и SOCAR NIPI Nefteqaz.

Сотрудничество в энергетической сфере постепенно выходит на новый уровень. Азербайджан, обладая богатым опытом в области добычи и транспортировки углеводородов, готов делиться своими наработками в вопросах модернизации энергетического сектора и перехода к зеленой экономике. В Узбекистане проявляют интерес к азербайджанским проектам в области возобновляемой энергетики и цифровизации нефтегазового комплекса. Но зеленая энергетика в приоритете.

13 ноября 2024 года в Баку, в рамках COP29, главы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии. Документ направлен на создание коридоров для поставок зеленой энергии на европейские и другие рынки и интеграцию энергетических систем стран-участниц.

Многое происходит и в сфере гуманитарного взаимодействия. Гуманитарное и культурное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном развиваются легко и естественно, потому что, как сказал Президент Ильхам Алиев, "наши страны объединяют глубокие историко-культурные связи, общие тюркские корни, языковое и религиозное родство". В последние годы растет число совместных культурных мероприятий, образовательных программ и академических обменов. Активное сотрудничество в рамках Организации тюркских государств придает дополнительный импульс общим проектам в области науки, искусства и молодежной политики.

Подводя итог, отметим, что партнерство Азербайджана и Узбекистана сегодня можно охарактеризовать как стратегическое, многоплановое и перспективное. Оно не ограничивается политикой или экономикой, а охватывает широкий спектр областей, где наши страны находят достаточно точек соприкосновения. Азербайджано-узбекские отношения это модель сотрудничества, основанная на взаимной выгоде, доверии и взаимопонимании.

Нет сомнений, что предстоящая встреча в Ташкенте привнесет в двустороннее и многостороннее партнерство между Азербайджаном и странами Центральной Азии дополнительную энергию роста.

"Убежден, что 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии станет значимым этапом в укреплении многовековой дружбы между нашими братскими народами и расширении многоуровневого сотрудничества в политической, экономической, транспортной, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах и в области цифровой трансформации", - сказал в интервью узбекскому информагентству Президент Ильхам Алиев.