Президент Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии

Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).

Глава государства также отметил, что созданная в Азербайджане современная транспортная инфраструктура, в том числе торговый флот, Международный торговый порт Алят, мощность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, а также девять международных аэропортов страны - все это факторы, укрепляющие роль Азербайджана как глобального транспортного и логистического узла.