https://news.day.az/officialchronicle/1795174.html Президент Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).
Президент Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии
Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).
Глава государства также отметил, что созданная в Азербайджане современная транспортная инфраструктура, в том числе торговый флот, Международный торговый порт Алят, мощность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, а также девять международных аэропортов страны - все это факторы, укрепляющие роль Азербайджана как глобального транспортного и логистического узла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре