https://news.day.az/officialchronicle/1731322.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Ханкендинской швейной фабрики 19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Ханкендинской швейной фабрики - совместного предприятия Азербайджана и Узбекистана, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Ханкендинской швейной фабрики
19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Ханкендинской швейной фабрики - совместного предприятия Азербайджана и Узбекистана, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре