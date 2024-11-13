Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии

Подписано "Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подписание состоялось 13 ноября в рамках трехсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

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