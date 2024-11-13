В Баку состоялась трехсторонняя встреча Президента Ильхама Алиева, Президента Касым-Жомарта Токаева и Президента Шавката Мирзиёева

13 ноября состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем главы государств Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали "Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".

После этого Президенты выступили.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемый Шавкат Миромонович, дорогие друзья.

Сегодня знаменательное событие в истории отношений Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Три братские страны сегодня поднимают свое сотрудничество на новый уровень. Подписание соглашения является, я бы сказал, историческим событием. Мы еще больше укрепляем братские отношения между нашими странами и будем активно сотрудничать в сфере зеленой энергии. Я бы также сказал, что сегодняшнее соглашение, которое мы подписали, открывает новые возможности в сотрудничестве регионов Центральной Азии и Кавказа. И, по существу, интеграционные процессы, процессы, связанные с транспортом, энергетикой, торговлей регионов Центральной Азии и Кавказа, сегодня позволяют говорить, что эти два региона во многих вопросах действуют синхронно, в том числе и в сфере развития зеленой энергии.

Мы знаем о тех больших планах и уже достигнутых результатах по созданию возобновляемых источников энергии и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Азербайджане. То есть мы идем, если можно так сказать, параллельным курсом, и строительство электрического кабеля по дну Каспийского моря - это сотрудничество не только между нашими тремя странами, но и сотрудничество в более широком масштабе.

Я вчера в своем выступлении на конференции говорил о планах Азербайджана, которые уже в процессе реализации, по строительству кабеля из Азербайджана по дну Черного моря в Европу. Технико-экономическое обоснование этого проекта близится к завершению, и тем самым мы соединим Центральную Азию, Кавказ, Европу, Каспийское море и Черное море единым энергетическим коридором.

Особо приятно, что подписывается это соглашение между тремя братскими странами, которые всегда находятся рядом друг с другом. Наши отношения с Узбекистаном в этом году вышли на уровень союзнических отношений, был подписан соответствующий договор. С Казахстаном мы сотрудничаем уже давно как стратегические партнеры. Узбекистан и Казахстан были первыми странами, которые оказали нам помощь в восстановлении Карабаха. Школа имени Мирзы Улугбека и Творческий центр имени Курмангазы в Физули - сегодня наглядное свидетельство нашего братства. Уверен, что и в будущем мы всегда будем вместе, будем поддерживать друг друга. Я благодарен моим дорогим друзьям, братьям Шавкату Миромоновичу, Касым-Жомарту Кемелевичу за то, что они приняли участие в СОР29 и своим участием и своими ценными соображениями и месседжами обогатили наше мероприятие. Еще раз хочу поблагодарить моих дорогих друзей. Также выразить благодарность нашему дорогому другу, министру Саудовской Аравии, который также присутствует сегодня, и всем нашим друзьям из Саудовской Аравии. Компания ACWA Power, о которой я вчера говорил, она наш добрый партнер, инвестор и работает и в Азербайджане, и в Центральной Азии. Поэтому сегодня после этой церемонии будет еще одна церемония, которая расширяет наше сотрудничество. Это - Ближний Восток, Центральная Азия, регион Каспия, Кавказ, Черное море, Европа.

Так что я всех нас поздравляю и желаю, чтобы мы поскорее увидели реализацию этого проекта. Спасибо.

Далее выступили Президенты Казахстана и Узбекистана.

Затем с участием Президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана состоялась церемония подписания "Исполнительной программы между министерствами энергетики Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия по сотрудничеству в области развития и передачи зеленой энергии".

После церемонии подписания была проведена встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель-Азиза бен Сальмана Аль Сауда.

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