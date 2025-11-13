https://news.day.az/world/1795252.html В России разбился самолет Су-30 Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что экипаж погиб. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Он потерпел крушение около 20:00 (по бакинскому времени), заявили в Минобороны. Борт упал в безлюдном районе.
