В России разбился самолет Су-30

Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что экипаж погиб.

Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Он потерпел крушение около 20:00 (по бакинскому времени), заявили в Минобороны. Борт упал в безлюдном районе.

В военном ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта.