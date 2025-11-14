Бейдулла Манафов вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

Проживающий за рубежом Бейдулла Манафов также вызван в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", сообщение Генеральной прокуратуры озвучено в эфире İTV (Общественное телевидение).

Было отмечено, что обвиняемому - Манафову Бейдулле Энвер оглу, 1947 года рождения, - разъясняется, что он должен явиться 20 ноября 2025 года в 14:00 в административное здание Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана, расположенное по адресу: г. Баку, район Бинагади, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 160, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Согласно материалам уголовного дела № 25200606, 26 февраля 2025 года в отношении Бейдуллы Манафова было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по статьям 281.2 и 283.1 Уголовного кодекса Азербайджана (публичные призывы, направленные против государства, и возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной вражды).

Поскольку обвиняемый скрылся от следственных органов и находится за пределами Азербайджана, он был объявлен в розыск в тот же день.

Решением Бинагадинского районного суда г. Баку от той же даты в отношении него была избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

18 сентября 2025 года в обвинение были внесены дополнения и изменения, и в отношении Бейдуллы Манафова вновь было принято постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по статьям 281.2 и 283.1 УК Азербайджана.

Обвиняемому разъясняется, что в соответствии со статьей 467-13.3 Уголовно-процессуального кодекса он имеет право участвовать в предварительном следствии, по собственному выбору пользоваться защитником и следовать другим процессуальным правилам. Если он пользуется защитником, информация о нем должна быть предоставлена следственному органу.

Также ему разъясняется, что в случае неявки на вызов против него может быть возбуждено заочное производство, и может быть вынесен заочный приговор или другое решение суда.

Согласно статьям 54-2.1.7 и 467-13.3 УПК Азербайджана Бейдулла Манафов предупрежден, что в случае неявки на вызов против него может быть возбуждено заочное производство, и может быть вынесен заочный приговор или другое окончательное решение суда.

