В Белене представлена информация о восстановительных работах в Карабахе

В рамках 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30) делегация во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анаром Гулиевым посетила город Белен (Бразилия).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель комитета, выступая на встрече министров по вопросам городского планирования и изменения климата и "круглом столе", подчеркнул важность многоуровневого сотрудничества в решении жилищных и климатических проблем.

Анар Гулиев представил международной аудитории информацию о восстановительных работах, основанных на принципах "умного" и "зеленого" городского планирования, проводимых на освобожденных территориях в рамках программы "Большое возвращение". Выступая на встрече министров, организованной по случаю Дня городского планирования в рамках COP30, председатель комитета отметил, что проведение COP29 в Азербайджане придало новый импульс многоуровневому сотрудничеству в области климата, и подчеркнул важность Бакинской коалиции по устойчивому развитию и инициативы "Многоуровневые пути действий" (MAP) в этом направлении.

В ходе визита Анар Гулиев также встретился с министром городов Бразилии Жадером Филью, обсудив возможности сотрудничества в области устойчивого и инклюзивного городского развития и представив информацию о подготовке к 13-му Всемирному форуму городов (WUF13), который состоится в Баку. В ходе своих выступлений и встреч в рамках COP30 национальный координатор WUF13 Анар Гулиев пригласил участников принять участие в 13-м Всемирном форуме городов, который пройдет в Баку в продолжение опыта Азербайджана на COP29 и многоуровневой повестки сотрудничества. Он подчеркнул, что эта глобальная платформа создаст уникальную возможность для дискуссий в области будущего городов, климатической устойчивости и инновационного городского планирования.