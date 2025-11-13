https://news.day.az/world/1795030.html Бюджет ЕС увеличат до €2 трлн Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила предложение Европейской комиссии о повышении семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы до 2 триллионов евро. Как сообщает Day.Az, эта сумма на 800 миллиардов евро превышает бюджетный план, действовавший на 2021-2027 годы.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила предложение Европейской комиссии о повышении семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы до 2 триллионов евро.
Как сообщает Day.Az, эта сумма на 800 миллиардов евро превышает бюджетный план, действовавший на 2021-2027 годы.
Об этом она заявила на слушаниях по бюджету в Европейском парламенте в Брюсселе. Такое увеличение считается рекордным показателем по многолетнему бюджету в истории ЕС.
"Это крупнейший план рамочного бюджета Европейского союза объёмом примерно 2 триллиона евро", - отметила чиновник.
Глава Европейской комиссии добавила, что новый бюджет охватит 52 целевые программы.
