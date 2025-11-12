В Еврокомиссии оценили шансы на военное объединение Европы

Объединение стран-членов Европейского союза (ЕС) в области обороны произойдет нескоро. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В обороне мы очень индивидуальны, и для нас объединиться и начать что-то делать - это вызов. Это произойдет нескоро, но нам нужно увидеть общую картину", - отметил он.

Газета отмечает, что европейские члены НАТО привыкли действовать под руководством США, а в рамках ЕС существует риск борьбы за власть между национальными правительствами и Европейской комиссией, которая традиционно не играла никакой роли в сфере обороны.

Кубилюс раскрыл препятствия на пути к военному объединению европейских стран. По его словам, производство техники "полностью раздроблено", страны привыкли "работать самостоятельно", а влияние ЕС было "крайне ограниченным или вообще отсутствовало".

"Нельзя просто так издать указ, что завтра все должны действовать вместе", - добавил еврокомиссар.